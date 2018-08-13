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Динамо представило новичков Буэно и Супрягу

Новички Динамо Владислав Супряга и Витор Буэно представлены в качестве игроков киевского клуба.

В понедельник, 13 августа, Динамо на тренировочной базе в Конча-Заспе представило двух своих новичков – Владислава Супрягу и Витора Буэно.

Представление новичков Динамо произошло во время пресс-конференции киевлян перед матчем против пражской Славии в квалификации Лиши чемпионов.

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Витор Буэно во время своего представления отметил, что для него честь выступать в еврокубках в футболке Динамо:

— Я рад, что могу надеть футболку Динамо. Это честь для меня, поскольку я смогу выступать в еврокубках. Надеюсь, что своей игрой смогу завоевать доверие болельщиков Динамо и помогу команде добиться успеха, – заявил Буэно.

Владислав Супряга со своей стороны отметил:

– Постараюсь как можно быстрее попасть в стартовый состав Динамо и помочь команде завоевать трофеи, – сказал Супряга.

В составе Динамо Супряга будет выступать под 89-м номером, а Буэно – под 20-м.

Напомним, во вторник, 14 августа, Динамо встретится со Славией в рамках третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов.

К слову, в столичном метро 14 августа на некоторое время закроют три станции.

Фото: ФК Динамо Киев.

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