Лунин попал в заявку Реала на Суперкубок УЕФА

Мадридский Реал объявил заявку на матча за Суперкубок УЕФА, который состоится 15 августа в Эстонии.

Реал на своем официальном сайте опубликовал заявку на матч Суперкубка УЕФА против Атлетико Мадрид, который состоится 15 августа в Таллине на А Ле Кок Арене.

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В заявку попал украинский голкипер Андрей Лунин.

Также в заявке команды присутствует полузащитник Альваро Одриосола, хотя ранее в СМИ появилась информация, что он не сможет принять участие в матче из-за повреждения. Одриосола присоединился к Реалу этим летом с Реал Сосьедада.

К слову, УЕФА объявила номинантов на лучшего игрока Лиги чемпионов 2017/2018 в каждом амплуа.

Фото: Real Madrid F.C.