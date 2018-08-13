PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Лунин попал в заявку Реала на Суперкубок УЕФА/

Лунин попал в заявку Реала на Суперкубок УЕФА

Мадридский Реал объявил заявку на матча за Суперкубок УЕФА, который состоится 15 августа в Эстонии.

Реал на своем официальном сайте опубликовал заявку на матч Суперкубка УЕФА против Атлетико Мадрид, который состоится 15 августа в Таллине на А Ле Кок Арене.

Читайте: Украинский уик-энд: первый трофей Лунина и дебют Ярмоленко в АПЛ

В заявку попал украинский голкипер Андрей Лунин.

Также в заявке команды присутствует полузащитник Альваро Одриосола, хотя ранее в СМИ появилась информация, что он не сможет принять участие в матче из-за повреждения. Одриосола присоединился к Реалу этим летом с Реал Сосьедада.

К слову, УЕФА объявила номинантов на лучшего игрока Лиги чемпионов 2017/2018 в каждом амплуа.

Фото: Real Madrid F.C.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Украинский уик-энд: первый трофей Лунина и дебют Ярмоленко в АПЛ
International Champions Cup: Реал обыграл Рому, а Лион уступил Челси
Украинский уик-энд: Малиновский создал шедевр, а Селезнев взял Суперкубок Турции
лунин
Украинский вратарь Реала поразил своей игрой в матче против Ювентуса
International Champions Cup: МЮ взял верх над Реалом, а Рома наказала Барселону
Лунин дебютировал за Реал сухими воротами
Лопетеги заставил тренироваться Лунина в бешеный шторм
Виновен! Роналду приговорили к двум годам тюрьмы
Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка