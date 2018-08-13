Факты ICTV выбрали десятку самых стильных футболистов, которые будут играть в новом сезоне АПЛ.

Футболисты, как представители самого популярного вида спорта на планете, часто мелькают в светской хронике и задают тренды в мужской моде.

10 августа стартовал новый сезон английской Премьер-лиги 2018/19. Поэтому Факты ICTV выбрали десять самых стильных игроков нынешнего розыгрыша сильнейшей футбольной лиги мира.

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

25-летний французский защитник Манчестер Юнайтед Поль Погба входит в список самых стильных футболистов планеты. Спортсмен часто меняет прически, из-за чего не раз подвергался критике со стороны британских СМИ.

Со спортивным брендом adidas Погба разработал собственную линию одежды – кепки, кроссовки, куртки, рюкзаки и даже футбольные мячи.

Кроме того, Погба публично демонстрирует свою любовь к Dolce&Gabanna, Vetements и принтам с религиозной тематикой. Погба – убежденный мусульманин. Раз в год он прячет дизайнерские костюмы в шкаф и, надев белую одежду, паломником едет в Мекку.



instagram.com/paulpogba/

instagram.com/paulpogba/

instagram.com/paulpogba/

instagram.com/paulpogba/

instagram.com/paulpogba/ instagram.com/paulpogba/ Невозможно узнать! Топ-10 самых стильных футболистов АПЛ (ГОЛОСОВАНИЕ) / 6 фотографий

Эктор Бельерин

Арсенал

23-летнего Эктора Бельерина называют самым быстрым игроком в современном футболе. Он пробегает 40 метров в 4,42 сек. (В то время как Усэйн Болт, восьмикратный олимпийский чемпион, бежит эту дистанцию за 4,64 сек). С той же скоростью Бельерин меняет и свой гардероб.

Эктор любит проводить свое свободное время на показах мод и светских тусовках. Возможно, поэтому его стиль одежды часто напоминает будто он только что сошел с подиума.

Любимый бренд одежды футболиста Off-White – марка, созданная Вирджилом Абло, креативным директором Канье Уэста, для калифорнийских модников.



instagram.com/hectorbellerin/

instagram.com/hectorbellerin/

instagram.com/hectorbellerin/

instagram.com/hectorbellerin/

instagram.com/hectorbellerin/ instagram.com/hectorbellerin/ Невозможно узнать! Топ-10 самых стильных футболистов АПЛ (ГОЛОСОВАНИЕ) / 6 фотографий

Роберто Фирмино

Ливерпуль

Независимо от того, забивает Роберто Фирмино сам мячи в ворота соперника, или раздает ассисты на партнеров по атаке Мане и Салаха, бразильца считают одним из самых опасных форвардов в Премьер-лиге.

26-летний Фирмино известен не только своей выдающейся игрой в прошлом сезоне, но и очень смелым стилем в одежде.

Любимыми брендами бразильца есть Dolce & Gabanna, Giuseppe Zanotti, Givenchy и Alexander McQueen.



instagram.com/roberto_firmino/

instagram.com/roberto_firmino/

instagram.com/roberto_firmino/

instagram.com/roberto_firmino/

instagram.com/roberto_firmino/ instagram.com/roberto_firmino/ Невозможно узнать! Топ-10 самых стильных футболистов АПЛ (ГОЛОСОВАНИЕ) / 6 фотографий

Альваро Мората

Челси

25-летний испанский форвард Альваро Мората присоединился к английскому Челси в прошлом году. Футболист не демонстрирует космический футбол уровня Месси или Роналду, не штампует голы как Салах и Кейн, а придерживается своего стиля игры.

Своего стиля Мората придерживается и в одежде. Его часто можно увидеть в футболке или тостовке и джинсах.

Всемирно известный дизайнер одежды Марк Джейкобс выбрал испанского форварда лицом своего бренда.



instagram.com/alvaromorata/

instagram.com/alvaromorata/

instagram.com/alvaromorata/

instagram.com/alvaromorata/ instagram.com/alvaromorata/ Невозможно узнать! Топ-10 самых стильных футболистов АПЛ (ГОЛОСОВАНИЕ) / 5 фотографий

Деле Алли

Тоттенхэм Хотспур

22-летнего английского хавбека Тоттенхэма Деле Алли считают одним из самых модных молодых футболистов АПЛ.

В мае этого года футболист представил собственную линию одежды.

— Меня всегда интересовала мода, поэтому было здорово принять участие в процессе создания дизайна одежды, – говорил Алле перед презентацией.

Линейка достаточно разнообразна и в ней есть практически все детали для создания стильного мужского гардероба за исключением обуви.



instagram.com/dele/

instagram.com/dele/

instagram.com/dele/

instagram.com/dele/

instagram.com/dele/ instagram.com/dele/ Невозможно узнать! Топ-10 самых стильных футболистов АПЛ (ГОЛОСОВАНИЕ) / 6 фотографий

Янник Вестергорда

Саутгемптон

Для 26-летнего датского защитника клуба Саутгемптон Янника Вестергорда этот сезон в Премьер-лиге станет дебютным.

Как признался сам футболист в одном из интервью его стиль одежды, как стиль Дании – минималистичный. Идеальный лук для Вестергорда это черные джинсы, белые футболки и куртки-бомберы цвета хаки.

Датчанин сотрудничает со спортивным брендом одежды Adidas.



instagram.com/jannikvestergaard/

instagram.com/jannikvestergaard/

instagram.com/jannikvestergaard/

instagram.com/jannikvestergaard/ instagram.com/jannikvestergaard/ Невозможно узнать! Топ-10 самых стильных футболистов АПЛ (ГОЛОСОВАНИЕ) / 5 фотографий

Лерой Сане

Манчестер Сити

Британские таблоиды часто задают вопрос “Как одеваться как звезда горожан Лерой Сане?” и не зря, ведь 22-летний немец понимает как в футболе, так и в моде.

В прошлом сезоне Лерой удостоился звания лучшего молодого игрока в АПЛ, однако по неизвестным причнин оказался вне заявки сборной Германии на чемпионат мира.

Любимыми брендами Сане является Gucci, Givenchy, Balmain, Nike, Amiri и Off-White.



instagram.com/leroysane19/

instagram.com/leroysane19/

instagram.com/leroysane19/

instagram.com/leroysane19/

instagram.com/leroysane19/ instagram.com/leroysane19/ Невозможно узнать! Топ-10 самых стильных футболистов АПЛ (ГОЛОСОВАНИЕ) / 6 фотографий

Лорис Кариус

Ливерпуль

Немецкий голкипер Лорис Кариус получил бешеную популярность после киевского финала Лиги чемпионов, когда его Ливерпуль после двух роковых ошибок футболиста уступил мадридскому Реалу. Уже позже стало известно, что игрок играл с сотрясением мозга.

В одежде Кариус придерживается Street style (уличный стиль), однако вещи непременно должны быть его любимых брендов: Gucci, Givenchy, Saint Laurent, Adidas и Balenciaga.



instagram.com/lorisk21/

instagram.com/lorisk21/

instagram.com/lorisk21/

instagram.com/lorisk21/

instagram.com/lorisk21/

instagram.com/lorisk21/ instagram.com/lorisk21/ Невозможно узнать! Топ-10 самых стильных футболистов АПЛ (ГОЛОСОВАНИЕ) / 7 фотографий

Энди Кэрролл

Вест Хэм Юнайтед

29-летний нападающий молотобойцев Энди Кэролл имел ампуа ярого повесы и модника играя за Ньюкасл Юнайтед и Ливерпуль.

Сейчас в жизни футболиста все круто изменилось, в Англии вы его больше не застанете на ночных вечеринках или в баре. Кэролл теперь примерный семьянин. Однако он не потерял чувство вкуса.

Англичанин является лицом Puma, а вот любимые бренды одежды Кэролла это Alexander Wang, H&M и Off-White.



instagram.com/andytcarroll/

instagram.com/andytcarroll/

instagram.com/andytcarroll/

instagram.com/andytcarroll/

instagram.com/andytcarroll/ instagram.com/andytcarroll/ Невозможно узнать! Топ-10 самых стильных футболистов АПЛ (ГОЛОСОВАНИЕ) / 6 фотографий

Люка Динь

Эвертон

25-летний французский новичок ирисок Люка Динь любит красиво и стильно одеваться. Не исключено, что стиль игроку привила его жена Тизири, которая является фэшн-блоггером.

В отличие от других девяти футболистов в нашем списке, Динь отдает предпочтение бюджетным брендам одежды – Prestige и BALR. Но в его гардеробе есть также Givenchy, Gucci и Adidas.



instagram.com/lucasdigne/

instagram.com/lucasdigne/

instagram.com/lucasdigne/

instagram.com/lucasdigne/ instagram.com/lucasdigne/ Невозможно узнать! Топ-10 самых стильных футболистов АПЛ (ГОЛОСОВАНИЕ) / 5 фотографий

Также Факты ICTV подготовили голосования и предлагают выбрать самого стильного, по вашему мнению, футболиста из этой десятки.