Роналдо госпитализировали в Испании – причина

Легендарный бразильский нападающий Роналдо госпитализирован в Испании.

Бывший футболист, двукратный чемпион мира в составе сборной Бразилии Роналдо был госпитализирован на Ибице с диагнозом тяжелый грипп.

Об этом сообщает Diario De Ibiza.

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Сам футболист рассказал о своем самочувствии на своей странице в Twitter.

— Друзья, у меня был приступ гриппа. Мне пришлось лечь в больницу, но сейчас все в порядке. Завтра меня выпишут, и я вернусь домой. Огромное спасибо за ваши сообщения, – написал бразилец.

Напомним, Роналдо является двукратным чемпионом мира в составе сборной Бразилии, а также обладателем Кубка конфедераций. Он выступал за такие клубы, как ПСВ, Интер, Реал, Милан. Бразилец завершил спортивную карьеру в 2011 году.

Ранее сэр Алекс Фергюсон заявил о возвращении.

Фото: Celso Pupo Rodrigues | Dreamstime.com