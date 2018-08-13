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Свитолина выпала из топ-5 рейтинга WTA

Украинская теннисистка Элина Свитолина опустилась на седьмое место в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).

В обновленном рейтинге WTA украинка Элина Свитолина опустилась на седьмое место. Об этом сообщает официальный сайт WTA.

Чемпионка Rogers Cup 2017 не смогла защитить титул в этом году, уступив в полуфинале соревнований Слоан Стивенс, и потеряла 550 рейтинговых очков.

Таким образом, украинка пропустила вперед француженку Каролин Гарсия и чешку Петру Квитовe. Лидером осталась румынка Симона Халеп, которая стала победительницей турнира в Монреале.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко поднялась на 44-ю позицию. Екатерина Бондаренко осталась на 86-й. Екатерина Козлова потеряла одну строчку и теперь занимает 90-е место в рейтинге.

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У мужчин в рейтинге ATP первое место за Рафаэлем Надалем. Испанец в финале турнира в Торонто взял верх над греком Стефаносом Циципасом со счетом 6:2, 7:7 (7:4). В топ-100 остается пока только один украинец Александр Долгополов – 82 место.

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Фото: Coupe Rogers|©Patrice Iapointe.

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