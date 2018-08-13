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В Киеве временно закроют три станции метро

В столичном метро 14 августа на некоторое время закроют три станции.

В столичном метро 14 августа закроют 3 станции в связи с футбольным матчем.

Об этом сообщает пресс-служба КГГА.

— В связи с проведением футбольного матча Лиги Чемпионов между командами ФК Динамо и ФК Славия 14 августа будет изменен график работы метро, ​​- говорится в сообщении.

С 18:30 до 19:30 на вход и выход будет закрыта станция Олимпийская, закрыты на выход станции Дворец спорта и закрыта на вход станции Площадь Льва Толстого.

Читайте: Динамо на последних секундах упустило победу в матче со Славией

В случае необходимости после окончания футбольного матча возможно ограничение на вход пассажиров станций Олимпийская, Площадь Льва Толстого и Дворец Спорта.

Ранее Факты ICTV писали, что в метро Киева хотят показывать время до прибытия следующего поезда

ФотоAndrii Biletskyi Dreamstime.com

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