Украинский уик-энд: первый трофей Лунина и дебют Ярмоленко в АПЛ

В активе украинских сборников на прошлой неделе Кубок Сантьяго Бернабеу, голы в Бельгии и Турции.

Украинский вратарь мадридского Реала Андрей Лунин провел уже третий матч в футболке сливочных и выиграл трофей с новой командой.

В поединке за Кубок Сантьяго Бернабеу Реал встречался с итальянским Миланом. Украинец на 78-й минуте заменил Наваса. За отведенные ему минуты на поле Лунину не пришлось серьезно вступать в игру, и он в третий раз подряд оставил ворота мадридцев в неприкосновенности.

Сама игра завершилась со счетом 3:1 в пользу подопечных Лопетеги. За Реал отличились Бензема, Бэйл и Майораль, у Милана – Игуаин.

Дебютный матч в английской Премьер-лиге провел Андрей Ярмоленко. Его Вест Хэм гостил в Ливерпуле на Энфилде, но ничего хорошо этот визит молотобойцам не принес. Лондонцы уступили подопечным Клоппа со счетом 4:0.

Ярмоленко появился на поле на 67-й минуте, заменив на поле Арнаутовича. Ливерпуль на тот момент вел в счете 3:0. За отведенное ему время, украинец сделал несколько точных передач на партнеров и активно подключался по флангу.

Другой украинец Александр Зинченко не попал в заявку Манчестер Сити на матч первого тура чемпионата Англии против Арсенала. Напомним, украинец отказался переходить в Вулверхэмптон, решив остаться в состоянии горожан.

В чемпионате Бельгии продолжают феерить украинцы. В 3-м туре Гент Романа Яремчука на своем поле принимал Васланд-Беверен. Украинец на поле появился со стартовых минут и отыграл весь матч.

На 37-минуте Яремчук открыл счет в матче. Это второй гол Романа в этом сезоне. Сама игра завершилась со счетом 4:1 в пользу Гента. Также весь матч в составе Гента провел украинский центральный защитник Игорь Пластун.

Удивительную голевую серию в чемпионате Бельгии продолжает Руслан Малиновский. В игре против Остенде на выезде украинец снова отличился за Генк. Хавбек появился на поле лишь на 54-й минуте, а уже на 85-й после его удара мяч оказался в сетке ворот соперника. В итоге Генк выиграл встречу со счетом 2:0.

После трех туров Генк с семью очками занимает второе место в турнирной таблице.

В 1-м туре чемпионата Турции Евгений Селезнев с Акхисаром уступили на выезде Бешикташу. Форвард вышел со стартовых минут матча и отыграл всю встречу. А на 56-й минуте Селезнев забил мяч, но это не помогло его команде избежать поражения со счетом 2:1.

Ранее Факты ICTV рассказывали о самых стильных футболистах АПЛ.

Фото: West Ham United, KRC Genk.