Где смотреть Динамо — Славия

Прямую трансляцию ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов между Динамо и Славией покажет телеканал 2+2.

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов киевское Динамо сыграет с чешской Славией. Матч пройдет 14 августа на стадионе НСК Олимпийский в Киеве.

Начало матча в 19:30.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале 2+2.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: ФК Динамо Киев.