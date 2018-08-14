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Динамо — Славия: букмекеры назвали фаворита

Динамо на стадионе НСК Олимпийский примет чешскую Славию в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов.

Динамо во вторник, 14 августа, проведет ответный матч в рамках 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов, в котором киевляне дома на НСК Олимпийский сыграют против чешской Славии.

По мнению букмекеров фаворитом встречи являются подопечные Александра Хацкевича. На победу Динамо дают коэффициент 1.90. Успех чехов оценивают в 4.80. Ничейный результат встречи – 3.10.

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Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи. Начало в 19:30.

Напомним, Динамо представило новичков Буэно и Супрягу.

Фото: ФК Динамо Киев, SK Slavia Praha.

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