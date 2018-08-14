Динамо — Славия. Онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо – Славия на Фактах ICTV во вторник, 14 августа, в 19:30.

Динамо Киев и чешская Славия сойдутся на стадионе НСК Олимпийский в Киеве в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов во вторник, 14 августа.

В первом матче, который состоялся в Чехии, киевляне вели в счете благодаря голу Беньямина Вербича, однако не сумели удержать победу в добавленное время, пропустив мяч с 11-метровой отметки от Гушбауера.

Интересные факты

– В феврале 2016-го года Динамо уступило Славии в контрольном матче со счетом 1:2.

– В заявках обеих команд – по 7 легионеров. В Славии это два словаки, камерунец, нигериец, ивуариец, хорват и румын. В Динамо – три бразильца, поляк, венгр, хорват и словенец

– По информации портала transfermarkt Динамо оценивается в $67 млн, тогда как Славия “стоит” $39 млн

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров фаворитом встречи являются подопечные Александра Хацкевича. На победу Динамо дают коэффициент 1.90. Успех чехов оценивают в 4.80. Ничейный результат встречи – 3.10.

Прогноз Фактов ICTV

Динамо — Славия – 2:1