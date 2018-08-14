Динамо всухую обыграло Славию на своем поле

В ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо дома принимало чешскую Славию.

Динамо — Славия – 2:0

Голы: Вербич 11, Беседин 74.

Динамо: Бойко,Сыдорчук, Вербич, Шепелев (Буяльский 88), Цыганков (Морозюк 90+2), Гармаш, Пиварич, Бурда (Шабанов 75), Беседин, Кадар, Кедзера.

Славия: Коларж, Цоуфал, Сикора, Змргал (Балута 68), Гушбауер (Фридрих 85), Тецл (Шкода 75), Нгадеу-Нгаджуи, Стох, Боржил, Дели, Соучек.

Динамо начало матч очень активно. Первый удар у Гармаша получился на 3-й минуте встречи, но Денис пробил выше перекладины. Подопечные Хацкевича продолжили наседать на ворота Коларжа и это вылилось в забитый гол. На 11-й минуте после подачи от Цыганкова со штрафного, Вербич в одно касание переправил мяч в сетку ворот Славии.

После пропущенного гола Славия активизировалась и пошла в прессинг. На ударные позиции несколько раз выходили Гушбауер и Сикора, но защита Динамо была на высоте. На 25-й минуте динамовцы вывели на свободное пространство Беседина, но тот замешкался и не смог пробить. Ответ от Славии получился куда опаснее. Защита киевлян потеряла в своей штрафной Стоха. который мощно пробил в руки Бойко.

На 38-й минуте встречи Тецл сумел забить в ворота Бойко, но из офсайда. Чехи очень бурно отреагировали на решение арбитра и тот наградил желтой Гушбауера и запасного вратаря Коваржа, а помощника Трпишовски отправил на трибуну.

На второй тайм обе команды вышли заведенными. Соперники по очереди обменивались контратаками, но почти половина тайма прошла без острых моментов.

На 74-й минуте киевляне увеличили счет в матче. Цыганков в центре поля обыгрался с Шепелевым, протащил мяч к штрафной и отдал на Беседина, который пробил над вратарем.

После второго забитого Динамо не прижалось к своим воротам, а на кураже продолжило наседать на ворота Коларжа, чехи сосредоточились только на контратаках.

В итоге игра так и завершились победой Динамо со счетом 2:0. В следующем раунде Динамо встретиться с победителем пары Аякс – Стандарт.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо – Славия.

Фото: SK Slavia Praha.