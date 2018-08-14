ФИФА “отменила” коррупцию

Международная федерация футбола (ФИФА) исключила термин “коррупция” с новой версии Кодекса этики.

Слово “коррупция” было убрано из кодекса этики ФИФА, сообщает ABC со ссылкой на Associated Press.

Вопрос об отмене этого постановления обсуждался на секретных встречах руководителей ФИФА.

Зато в новом кодексе появилось слово “диффамация”.

— Лицам, связанным с Кодексом этики ФИФА, запрещено делать любые публичные заявления, основанные на клевете – о ФИФА и/или любых других людей, также связанных с этим кодексом в контексте мероприятий ФИФА, – говорится в обновленной редакции документа.

Взяточничество по-прежнему запрещено, однако теперь срок преследования преступников сократился до 10 лет, хотя он не был ограничен.

Напомним, в 2015 году в ФИФА разгорелся крупнейший коррупционный скандал. В ходе расследования обвинения были предъявлены ряду высокопоставленных чиновников, в том числе предыдущему президенту федерации Йозефу Блаттеру, который руководил организацией с 1998 года. Он был отстранен от любой футбольной деятельности. В своей автобиографии функционер написал, что, в частности, Катар нечестным путем получил право на проведение чемпионата мира 2022.

Его место занял Джанни Инфантино, который называл ФИФА жертвой коррупции и обвинял функционеров в использовании своих высоких постов для личной наживы.

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