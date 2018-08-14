Футболисты Вереса напали на таксиста и побили – их выгнали из клуба

Ровенский Верес уволил трех футболистов после ночного нападения на таксиста.

Инцидент произошел еще в ночь на субботу, 11 августа. Как сообщили в полиции, к ним обратился обеспокоен таксист и сообщил, что пассажиры, которых он перевозил, отказались рассчитываться за оказанные услуги, избили его и скрылись.

Впоследствии стало известно, что подозреваемые – игроки ровенского Вереса Антон Котляр, Виктор Барабаш, Дмитрий Заикин.

Народный клуб Верес Ровно на своем сайте обнародовал официальное заявление по поводу инцидента.

Как сообщает официальный сайт НК Верес, руководство клуба заявило следующее:

– футболисты команды Верес Ровно: Антон Котляр, Виктор Барабаш, Дмитрий Заикин – освобожденные из команды за нарушение спортивного режима, нарушение условий контракта и сокрытие от руководства клуба данного инцидента;

– руководство клуба предоставит полное содействие правоохранительным органам в ходе расследования инцидента с предполагаемым нападением упомянутых экс-игроков Вереса на таксиста. В случае доказательства вины, виновники должны быть наказаны согласно действующему законодательству Украины.

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21-летние Барабаш и Заикин начинали текущий сезон как игроки основы, тогда как 25-летний Котляр пришел в клуб несколько позже. В прошлом он выступал за Верес и Сталь на уровне УПЛ.

После четырех туров Второй лиги ровенский клуб занимает последнее место, имея в активе всего одно очко.

Напомним, во время матча Лиги Европы арбитру разбили голову.