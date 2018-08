Ливерпуль донес в полицию на Салаха

Полиция Мерсисайда сообщила об инциденте с футболистом Ливерпуля, который пользовался телефоном за рулем.

Ролик передал правоохранительным органам сам клуб.

“Mo Salah is a nice guy”-biggest myth in football. Fans are the reason he’s got a career he can at least pay them a bit of a respect. pic.twitter.com/8ALw4OAm27

По предварительной информации, этот футболист – Мохаммед Салах. В Ливерпуле подтвердили, что данный инцидент имел место с одним из игроков красных, а также дальнейшую передачу видео полиции. От дальнейших комментариев клуб отказался, сообщает BBC.

Читайте: Невозможно узнать! Топ-10 самых стильных футболистов АПЛ (ГОЛОСОВАНИЕ)

— Нам сообщили о видео, где, возможно, футболист пользуется мобильным телефоном во время вождения. Его передали в соответствующий департамент. Спасибо за информацию, – сообщил Twitter полиции Мерсисайда.

We have been made aware of a video believed to show a footballer using a mobile phone whilst driving. This has been passed to the relevant department. Thanks for letting us know

— MerPolCC (@MerPolCC) 13 августа 2018 г.