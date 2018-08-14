На кону огромные деньги! Сколько получит Динамо за выход в групповой этап ЛЧ

Лига чемпионов с сезона 2018/19 существенно увеличила призовые для клубов.

Киевское Динамо получит более €30 млн в случае попадания в групповой этап Лиги чемпионов 2018/19.

Поскольку формат турнира изменился, то УЕФА выделяет существенную сумму призовых для клубов.

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Выплаты теперь будут делиться на две части: деньги за попадание в групповой этап и деньги за исторические достижения в ЛЧ.

Главные цифры:

€2,04 млрд распределят между участниками квалификации и группового этапа Лиги чемпионов

€15,25 млн фиксированных выплат получит каждый из 32 участников группового этапа ЛЧ

€585 млн распределят в соответствии с историческими достижениями клубов за 10 лет – по коэффициенту УЕФА

€292 млн выделены на маркетинговый пул. Деньги разделят пропорционально ценности ТВ-рынка, который представляет каждый клуб

Киевляне получат более €15 млн за попадание в группу и примерно такую же сумму за предыдущие успехи в Лиге чемпионов.

Сумма в €30 млн евро называется без учета денег, которые выплачиваются командам по ходу турнира за победы и ничьи.

К слову, Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги чемпионов Динамо – Славия.

Фото: Vasilis Ververidis | Dreamstime.com