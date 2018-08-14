PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Реал - Атлетико: где смотреть матч за Суперкубок УЕФА/

Реал – Атлетико: где смотреть матч за Суперкубок УЕФА

Начало матча за Суперкубок УЕФА между Реал Мадридом и Атлетико Мадридом стартует в 22:00.

Реал и Атлетико в среду, 15 августа, сыграют в матче за Суперкубок УЕФА, который состоится в Таллине.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал список трансляторов матча за Суперкубок УЕФА, в котором не включил Украину. Отсутствуют в списке и Беларусь с Россией.

В программе телеканала Футбол 1 запланирован матч на 22:00, однако не указывается, какой именно. Позже стало известно, что Футбол 1 таки будет транслировать встречу. Комментировать матч будет Андрей Столярчук.

Читайте: Лунин попал в заявку Реала на Суперкубок УЕФА

Отметим, что начало встречи Реал – Атлетико в 22:00.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и  SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: Twitter/RealEspartaβ

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Читайте также

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка