Хачериди указал на сине-желтые щитки фанатам Спартака в Москве

Защитник ПАОКа Евгений Хачериди показал щитки в цветах флага Украины после ответного матча со Спартаком в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов.

В матче 3-го раунда квалификации Лиги чемпионов греческий ПАОК с Евгением Хачериди и Евгением Шаховым в составе выбил из розыгрыша московский Спартак, отстояв на выезде необходимую ничью 0:0.

После игры, когда игроки греческой команды ушли к трибунам со своими болельщиками, чтобы поблагодарить их за поддержку, со стороны российских фанатов начали раздаваться возгласы в их сторону. Защитник греческого клуба украинец Евгений Хачериди в ответ на это показал фанатам на свои щитки с флагом Украины.

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Позже украинец выложил соответствующее фото на своей странице в Instagram.

PAOK Допис, поширений Yevhen Khacheridi (@khacheridi34) 14 Сер 2018 р. о 2:09 PDT

Партнер по команде Хачериди Лео заявил, что у Евгения всегда были щитки цвета украинского флага.

— Сколько знаю Хачериди, у него всегда были щитки с цветами украинского флага. Это нормально. На моих щитках тоже есть бразильская символика, – цитирует Лео championat.com.

Напомним, ПАОК в раунде плей-офф встретится с португальской Бенфикой.

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Фото: PAOK F.C.