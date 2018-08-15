Реал – Атлетико: где смотреть матч за Суперкубок УЕФА

Начало матча за Суперкубок УЕФА между Реал Мадридом и Атлетико Мадридом стартует в 22:00.

Реал и Атлетико в среду, 15 августа, сыграют в матче за Суперкубок УЕФА, который состоится в Таллине.

УЕФА на своем официальном сайте опубликовал список трансляторов матча за Суперкубок УЕФА, в котором не включил Украину. Отсутствуют в списке и Беларусь с Россией.

В программе телеканала Футбол 1 запланирован матч на 22:00, однако не указывается, какой именно. Позже стало известно, что Футбол 1 таки будет транслировать встречу. Комментировать матч будет Андрей Столярчук.

Читайте: Лунин попал в заявку Реала на Суперкубок УЕФА

Отметим, что начало встречи Реал – Атлетико в 22:00.

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETV, livesport, smotrisport и SportLive.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: Twitter/RealEspartaβ