Реал — Атлетико: смотрите онлайн-трансляцию матча за Суперкубок УЕФА

Смотрите онлайн-трансляцию матча за Суперкубок УЕФА Реал Мадрид – Атлетико Мадрид на Фактах ICTV в среду, 15 августа, в 22:00.

Реал и Атлетико сойдутся на стадионе А. Ле Кок Арена в Таллине в рамках матча за Суперкубок УЕФА в среду, 15 августа.

Первый континентальный трофей в сезоне разыграют триумфатор Лиги чемпионов Реал, победивший в Киеве английский Ливерпуль и победитель Лиги Европы Атлетико, который оказался сильнее французского Олимпик Марселя.

Реал летом пережил сенсационные изменения. Во-первых, команду покинул главный тренер Зинедин Зидан после 3-х подряд побед в Лиге чемпионов. Во-вторых, сливочные продали свою главную звезду – португальца Криштиану Роналду в итальянский Ювентус. В Атлетико же на тренерском мостике продолжает “дирижировать” Диего Симеоне. Также матрасники убедили остаться Антуана Гризманна и Яна Облака.

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Оба соперника в Эстонию прибыли сильнейшими составами. Лопетеги взял на матч 29 футболистов, тогда как его визави ограничился 22 футболистами. Из-за травм в сливочных не сыграет только Альваро Одриосола, а вот в Атлетико кадровых потерь нет.

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров фаворитом встречи являются подопечные Лопетеги. На победу Реала принимают с коэффициентом 2.52. Успех Атлетико оценивается в 3.05. Ничейный результат встречи – 3.30.

Прогноз Фактов ICTV

Реал – Атлетико – 1:0.