Реал — Атлетико прогноз букмекеров на Суперкубок УЕФА

Реал Мадрид встретится с Атлетико Мадрид в матче за Суперкубок УЕФА, который 15 августа примет А. Ле Кок Арена в Таллине.

Матч Реал – Атлетико состоится 15 августа 2018 на стадионе А. Ле Кок Арена в Таллине.

По мнению букмекеров фаворитом встречи являются подопечные Хулена Лопетеги. На победу Реала дают коэффициент 2.52. Успех Атлетико оценивается в 3.05. Ничейный результат встречи — 3.30.

Стартовый свисток о начале матча прозвучит в 22.00.

Если у вас не будет возможности посмотреть игру в прямом эфире, вы сможете следить за ходом событий во время текстовой онлайн-трансляции на Фактах ICTV.

Фото: Getty Images.