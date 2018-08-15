В английском баре вместо футбола включили секс по телефону

Бристоль Роверс начал расследование по поводу инцидента в баре на стадионе во время матча Кубка футбольной Лиги против Кроули.

После первого тайма на телевизорах бара на Мемориал Стэдиум внезапно начал вещание британский канал Babestation.

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Там девушка в нижнем белье приглашала к приватному разговору по переписке или телефону. Трансляцию выключили, но спустя некоторое время телеканал для взрослых вновь занял экран вместо игры, сообщает BBC.

Babestation has been put on the halftime bar at Bristol Rovers pic.twitter.com/a2b5z2ohvb — BetScanner (@btscnnr) 14 августа 2018 г.

Другой клуб Бристоль Сити твитнул: “Извините, но мы не можем вам обещать никаких Babestation. На наших телевизорах стоит родительский контроль”. Правда сейчас запись уже недоступна.

Клуб из Бристоля играет в Лиге 1 – третьем по значимости английском дивизионе.

Напомним, фанат Ипсвича не выпускал бабушку из клетки, пока клуб не объявил о трансфере защитника.

Фото: Nejron | Dreamstime.com