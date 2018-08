В английском баре вместо футбола включили секс по телефону

После первого тайма на телевизорах бара на Мемориал Стэдиум внезапно начал вещание британский канал Babestation.

Читайте: Невозможно узнать! Топ-10 самых стильных футболистов АПЛ (ГОЛОСОВАНИЕ)

Там девушка в нижнем белье приглашала к приватному разговору по переписке или телефону. Трансляцию выключили, но спустя некоторое время телеканал для взрослых вновь занял экран вместо игры, сообщает BBC.

Babestation has been put on the halftime bar at Bristol Rovers pic.twitter.com/a2b5z2ohvb

— BetScanner (@btscnnr) 14 августа 2018 г.