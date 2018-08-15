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В английском баре вместо футбола включили секс по телефону

Бристоль Роверс начал расследование по поводу инцидента в баре на стадионе во время матча Кубка футбольной Лиги против Кроули.

После первого тайма на телевизорах бара на Мемориал Стэдиум внезапно начал вещание британский канал Babestation.

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Там девушка в нижнем белье приглашала к приватному разговору по переписке или телефону. Трансляцию выключили, но спустя некоторое время телеканал для взрослых вновь занял экран вместо игры, сообщает BBC.

Другой клуб Бристоль Сити твитнул: “Извините, но мы не можем вам обещать никаких Babestation. На наших телевизорах стоит родительский контроль”. Правда сейчас запись уже недоступна.

Клуб из Бристоля играет в Лиге 1 – третьем по значимости английском дивизионе.

Напомним, фанат Ипсвича не выпускал бабушку из клетки, пока клуб не объявил о трансфере защитника.

ФотоNejron Dreamstime.com

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