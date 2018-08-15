Забыл обувь: Теннисист вышел на корт в носках

Австралиец Ник Кирьос отличился очередной необычной выходкой во время матча первого круга Мастерса в Цинциннати.
Выходя на поединок против американца Дениса Кудла, 23-летний австралийский теннисист Ник Кирьос забыл кроссовки.
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Ник появился на стадионе в баскетбольной обуви, после чего несколько минут ходил по корту в носках.
— Забыл кроссовки в раздевалке. Ничего удивительного, – прокомментировал эпизод сам Кирьос у себя в Instagram.
Kyrgios forgets his shoes in the locker room (expletives) pic.twitter.com/c3cs48nmlD
— Michael Gallo (@Galloots) 14 августа 2018 г.
Поединок австралиец выиграл, а в концовке матча еще раз удивил зрителей. На матчбол соперника Ник не сумел оказать первую подачу, зато вторую выполнил со скоростью 214 км / ч. Следующим соперником Кирьоса станет хорватский теннисист Чорич.
Ранее Ник Кирьос в матче первого круга Уимблдона против Дениса Истомина мощной подачей попал мячом в девочку, подающую мячи.