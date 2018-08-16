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Атлетико обыграл Реал и стал обладателем Суперкубка УЕФА

Реал и Атлетико сошлись в матче за Суперкубок УЕФА 2018 в эстонском Таллине.

Реал — Атлетико – 2:4

Голы: Бензема 27, Рамос 63 (пен.) — Коста 1, 79, Сауль 99, Коке 104.

Реал: Навас, Марсело, Варан, Рамос, Карвахаль, Иско (Васкес, 83), Каземиро (Себальос, 76), Кроос, Асенсио (Модрич, 57), Бензема, Бэйл.

Атлетико: Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Лукас, Лемар, Родри (Витоло, 71), Сауль (Томас, 98), Коке, Коста (Хименес, 109), Гризманн (Корреа, 57).

Обзор матча ожидайте позже.

ФотоGetty Images.

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