Атлетико обыграл Реал и стал обладателем Суперкубка УЕФА

Реал и Атлетико сошлись в матче за Суперкубок УЕФА 2018 в эстонском Таллине.
Реал — Атлетико – 2:4
Голы: Бензема 27, Рамос 63 (пен.) — Коста 1, 79, Сауль 99, Коке 104.
Реал: Навас, Марсело, Варан, Рамос, Карвахаль, Иско (Васкес, 83), Каземиро (Себальос, 76), Кроос, Асенсио (Модрич, 57), Бензема, Бэйл.
Атлетико: Облак, Хуанфран, Савич, Годин, Лукас, Лемар, Родри (Витоло, 71), Сауль (Томас, 98), Коке, Коста (Хименес, 109), Гризманн (Корреа, 57).
Обзор матча ожидайте позже.
Фото: Getty Images.
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