PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Спорт / Брага - Заря: букмекеры назвали фаворита/

Брага – Заря: букмекеры назвали фаворита

Брага на стадионе Брага Мунисипал примет луганскую Зарю в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Заря в четверг, 16 августа, проведет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором луганчане сыграют на выезде в Португалии против Браги.

По мнению букмекеров абсолютным фаворитом встречи является подопечные Абела Феррейры. На победу Браги дают коэффициент 1.33. Успех луганчан оценивают в 8.90. Ничейный результат встречи – 5.40.

Читайте: Где смотреть Брага — Заря

Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи. Начало в 22:30.

Напомним, луганская Заря в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сыграла вничью с португальской Брагой.

ФотоSC Braga, ФК Зоря.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка