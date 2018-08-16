Брага – Заря: букмекеры назвали фаворита

Брага на стадионе Брага Мунисипал примет луганскую Зарю в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Заря в четверг, 16 августа, проведет ответный матч 3-го квалификационного раунда Лиги Европы, в котором луганчане сыграют на выезде в Португалии против Браги.
По мнению букмекеров абсолютным фаворитом встречи является подопечные Абела Феррейры. На победу Браги дают коэффициент 1.33. Успех луганчан оценивают в 8.90. Ничейный результат встречи – 5.40.
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Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи. Начало в 22:30.
Напомним, луганская Заря в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сыграла вничью с португальской Брагой.
Фото: , ФК Зоря.
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