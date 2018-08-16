Брага — Заря. Онлайн-трансляция матча

Смотрите онлайн-трансляцию ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Брага – Заря на Фактах ICTV в четверг, 16 августа, в 22:30.

Португальская Брага и луганская Заря сойдутся на стадионе Брага Мунисипал в Португалии в рамках ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы в четверг, 16 августа.

Неделю назад в первом матче Заря показала, что способна играть на равных с Брагой. Однако в Португалии подопечных Вернидуба ожидает экзамен более сложный.

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Перед Брагой луганчане предстанут в полной боевой готовности, тогда как в Абела Феррейры точно не сыграет Диаш Фернандес из-за травмы лодыжки, а также под вопросом участие Клаудемира, Росича и Феррейры.

Интересные факты

В последних шести еврокубковых матчах на выезде Заря забила только один мяч, которого хватило для победы над Атлетиком. Все остальные игры закончились поражениями

В розыгрыше Лиги Европы 2017/18 Брага сыграла на ноль только один домашний матч в еврокубках. Это была победная игра 1/16 с Марселем (1:0)

Брага в новом сезоне провела только один матч чемпионата Португалии и забила в нем столько же, сколько Заря за четыре тура в УПЛ – 4 мяча

Прогноз букмекеров

По мнению букмекеров абсолютным фаворитом встречи являются подопечные Абела Феррейры. На победу Браги дают коэффициент 1.33. Успех луганчан оценивают в 8.90. Ничейный результат встречи – 5.40.

Прогноз Фактов ICTV

Брага — Заря – 2:1