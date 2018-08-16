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Где смотреть Бордо — Мариуполь

Прямую трансляцию ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы между Бордо и Мариуполем покажет телеканал Футбол 2.

В ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы Мариуполь на выезде сыграет с французским Бордо. Матч пройдет 16 августа на стадионе Матмют-Атлантик в Бордо.

Начало матча в 21:45.

Отечественные болельщики имеют возможность посмотреть игру в прямом эфире на телеканале Футбол 2.

Читайте: Где смотреть Брага — Заря

Также матч можно будет посмотреть на ресурсах LIVETVlivesportsmotrisport и SportLive.

Напомним, Мариуполь в первом матче 3-го раунда квалификации Лиги Европы уступил дома французскому Бордо.

Фото: ФК Маріуполь.

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