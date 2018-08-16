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Карма Рамоса и коронация Гризманна — лучшие мемы Суперкубка УЕФА

Подборка лучших демотиваторов за Итоговые матча за Суперкубок УЕФА-2018.

15 августа в эстонском Таллине Атлетико выиграл Суперкубок УЕФА, победив в матче Реал со счетом 4:2.

Однако не  победа матрасников была самой обсуждаемой в фанатских группах в соцсетях, а капитан Реала Серхио Рамос. В одном из эпизодов испанцу сильно досталось от своего визави Диего Косты. Коста прошелся по голове Рамоса, будто по мячу.

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Фанаты сразу же увидели в этом эпизоде карму Серхио. Ведь именно он стал виновником травмы Мохаммеда Салаха в финале ЛЧ и нанес сотрясения мозга голкиперу Ливерпуля Лорису Кариусу.

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Карма Рамоса и коронация Гризманна — лучшие мемы Суперкубка УЕФА / 8 фотографий

Досталось Рамосу и от форварда Атлетико Антуана Гризманна. Француз сильно поиздевался над капитаном Реала в своем сториз в Instagram. Форвард сборной Франции опубликовал картинку, где он изображен королем, которого коронует испанец.

С помощью юмора фанаты также искали в чем же причина поражения сливочных – уход Зидана и Роналду, или же Куртуа на трибунах и Лунин в запасе. А может где-то недоработал Флорентино Перес.

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Карма Рамоса и коронация Гризманна — лучшие мемы Суперкубка УЕФА / 9 фотографий

Ранее мы подготовили подборку лучших демотиваторов о переходе Криштиану Роналду в туринский Ювентус.

ФотоБрутальний футболФутбольные МемыFootball Trolls And Memes.

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