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Мариуполь уступил Бордо и вылетел из Лиги Европы

Мариуполь уступил Бордо в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.

Бордо — Мариуполь – 2:1

Голы: Пундже 54, Санкаре 56, – Фомин 62.

Бордо: Костиль, Кунде, Левчук, Пабло, Пундж, Отавио Сантос, Санхаре, Лерагер (Тчуамени 62), Юссуф З., Камано (Вада 63), де Превиль .

Мариуполь: Гальчук, Дава ( Яворский 46) , Кирюханцев (Полегенько 46) , Белый, Мишнев, Чурко,  Тищенко (Тищенко 62), Демири, Пихаленок, Борячук, Фомин.

Мариуполь уступил на выезде в ответном матче французскому Бордо со счетом 2:1 и завершил свой еврокубковый поход в этом сезоне.

Читайте: Заря вничью сыграла с Брагой и вышла в раунд плей-офф Лиги Европы

Сумма двух матчей 5:2 в пользу французов.

Фото: FC Girondins de Bordeaux

 

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