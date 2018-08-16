Мариуполь уступил Бордо и вылетел из Лиги Европы

Мариуполь уступил Бордо в ответном матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы.
Бордо — Мариуполь – 2:1
Голы: Пундже 54, Санкаре 56, – Фомин 62.
Бордо: Костиль, Кунде, Левчук, Пабло, Пундж, Отавио Сантос, Санхаре, Лерагер (Тчуамени 62), Юссуф З., Камано (Вада 63), де Превиль .
Мариуполь: Гальчук, Дава ( Яворский 46) , Кирюханцев (Полегенько 46) , Белый, Мишнев, Чурко, Тищенко (Тищенко 62), Демири, Пихаленок, Борячук, Фомин.
Мариуполь уступил на выезде в ответном матче французскому Бордо со счетом 2:1 и завершил свой еврокубковый поход в этом сезоне.
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Сумма двух матчей 5:2 в пользу французов.
Фото:
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