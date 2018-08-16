Павелко: Если бы ворота Реала защищал Лунин, матч мог бы закончиться иначе

Президент ФФУ Андрей Павелко прокомментировал поражение мадридского Реала от Атлетико в матче за Суперкубок УЕФА.

В матче за Суперкубок УЕФА-2018 в эстонском Таллине встречались две команды из Мадрида – Реал и Атлетико. Игра завершилась в пользу матрасников со счетом 4:2.

Украинский голкипер сливочных Андрей Лунин, в отличие от другого новичка Тибо Куртуа, оказался в заявке Реала на скамейке запасных.

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По поводу поражения подопечных Хулена Лопетеги высказался президент ФФУ Андрей Павелко.

— В отличие от украинского финала Лиги чемпионов УЕФА эстонский розыгрыш Суперкубка УЕФА закончился для мадридского Реала поражением. А если бы ворота сливочных защищал вратарь юношеской сборной Украины Андрей Лунин, матч мог закончиться по-другому, – написал Павелко в Facebook.

К слову, УЕФА объявил место проведения матча за Суперкубок УЕФА-2020.

Фото: Real Madrid F.C.