Рейтинг ФИФА: позиция Украины и обновленная топ-5

ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных команд.
Сборная Украины в обновленном рейтинге ФИФА осталась на 35 позиции. В сине-желтых 733 зачетных очка.
Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.
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Больше всего изменений на верхушке рейтинга. Новоиспеченный чемпион мира Франция возглавила список. Финалисты ЧМ-2018 хорваты поднялись на 16 позиций и теперь занимают 4 место. Второе место у Бельгии, третье в Бразилии. Замыкает топ-5 Уругвай.
Наибольший регресс у предыдущего лидера рейтинга сборной Германии – команда Йоахима Лева опустилась на 15 место и у сборной Египта, которая потеряла 20 позиций и сейчас на 65 месте.
Соперники сборной Украины в Лиге наций Чехия и Словакия занимают 44 и 26 места соответственно.
Напомним, сборная Украины отказалась остановиться в гостинице Москва в Чехии накануне матча Лиги наций против местной сборной.
Фото: ФФУ.