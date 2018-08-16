ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных команд.

Сборная Украины в обновленном рейтинге ФИФА осталась на 35 позиции. В сине-желтых 733 зачетных очка.

Об этом сообщает официальный сайт ФИФА.

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Больше всего изменений на верхушке рейтинга. Новоиспеченный чемпион мира Франция возглавила список. Финалисты ЧМ-2018 хорваты поднялись на 16 позиций и теперь занимают 4 место. Второе место у Бельгии, третье в Бразилии. Замыкает топ-5 Уругвай.









Рейтинг ФИФА: позиция Украины и обновленная топ-5 / 5 фотографий

Наибольший регресс у предыдущего лидера рейтинга сборной Германии – команда Йоахима Лева опустилась на 15 место и у сборной Египта, которая потеряла 20 позиций и сейчас на 65 месте.

Соперники сборной Украины в Лиге наций Чехия и Словакия занимают 44 и 26 места соответственно.

Напомним, сборная Украины отказалась остановиться в гостинице Москва в Чехии накануне матча Лиги наций против местной сборной.

Фото: ФФУ.