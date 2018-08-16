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УЕФА объявил место проведения матча за Суперкубок УЕФА-2020

УЕФА объявил стадион, на котором состоится поединок за Суперкубок УЕФА в 2020 году.

Союз европейских футбольных ассоциаций УЕФА после окончания матча за Суперкубок УЕФА-2018 объявил, что игра 2020-го года состоится в португальском Порту на стадионе Драгау.

Об этом сообщается на официальном сайте УЕФА.

Читайте: Атлетико обыграл Реал и стал обладателем Суперкубка УЕФА

Матч за следующий Суперкубок УЕФА состоится 14 августа 2019 в Стамбуле на стадионе Бешикташа Водафон-Арене.

Турция впервые будет принимать поединок за Суперкубок УЕФА, хотя в Стамбуле проходили финалы Лиги чемпионов-2005 и Кубка УЕФА-2009.

Ранее Факты ICTV писали, что ФИФА исключила термин “коррупция” с новой версии Кодекса этики.

ФотоBarry32 Dreamstime.com

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