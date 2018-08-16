В УЕФА вынесли вердикт по Хачериди

УЕФА принял решение не принимать никаких санкций в отношении украинского защитника ПАОКа Евгения Хачериди за инцидент после матча с московским Спартаком.

Ранее УЕФА рассмотрел многочисленные жалобы российских журналистов и политиков по матчу квалификации Лиги чемпионов Спартак — ПАОК, в котором украинский защитник Евгений Хачериди показал московским трибунам щитки в цветах украинского флага.

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Как сообщает официальный сайт УЕФА, Хачериди не будет наказан и комитет не стал заводить дело на 31-летнего защитника, не увидев никаких неправомерных действий со стороны футболиста.

В свою очередь московский клуб получил 2 обвинения от УЕФА за красную карточку Луиса Адриано и блокировки лестницы болельщиками во время матча.

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Фото: PAOK F.C.