Бордо уволил тренера после победы над Мариуполем – L’Equipe

Бордо уволил главного тренера Густаво Пойета после того, как команда прошла Мариуполь в 3-м квалификационном раунде Лиги Европы.

Бордо прекратил сотрудничество с Густаво Пойетом, сообщает издание L’Equipe.

Это произошло после победы жирондинцев над Мариуполем в рамках 3-го раунда квалификации Лиги Европы.

Сообщается, что наставник недоволен продажей нападающего Гаетана Ляборда в Монпелье. Именно этот игрок оформил дубль в первом матче против приазовцев.

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Во время пресс-конференции Пойет сообщил о возможном уходе из-за конфликта с руководством Бордо.

Клуб официально об увольнении пока не сообщал.

В раунде плей-офф Лиги Европы жирондинцы сыграют против Гента Яремчука и Пластуна.

Напомним, Заря вничью сыграла с Брагой и вышла в раунд плей-офф Лиги Европы.

Фото: FC Girondins de Bordeaux.