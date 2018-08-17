ФФУ разрешит стоячие фан-сектора на стадионах

На стадионах Украины вскоре могут появиться стоячие сектора и сектора без индивидуальных мест.
В будущем на украинских стадионах могут появиться стоячие места и сектора без индивидуальных сидений. Соответствующее решение готовы принять в ФФУ.
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Об этом сообщил директор Карпат по развитию инфраструктуры Олег Солдатенко на своей странице в Facebook.
Количество таких мест не должна превышать 5% от общего числа мест на стадионе, правило распространяется только на внутренние соревнования, а клубы самостоятельно будут решать, нужны ли болельщикам такие места.
Сектора также должны быть оборудованы “волнорезами” для обеспечения безопасности пребывания в них.
Ранее фанаты Глазго Рейнджерс и хорватского Осиека устроили беспорядки перед матчем Лиги Европы.
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