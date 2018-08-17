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Режиссер вывел в эфир, как Халеп переодевалась под трибунами

В матче второго круга турнира Мастерс в Цинциннати Симона Халеп взяла верх над австралийкой Айлой Томлянович.

Для первой ракетки мира румынки Симоны Халеп матч второго круга турнира Мастерс в Цинциннати с австралийкой Айлой Томлянович выдался непростым.

Мало того, что соперница дала бой, выиграв первый сет, так еще и погода не давала сосредоточиться, прерывая игру дождем.

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В один из моментов Халеп взяла перерыв, чтобы переодеться в свежую майку и пошла в подтрибунное помещение. Румынка попала в объективы тогда, когда ей хотелось бы этого меньше всего. Но камеры остались там с момента, как девушки выходили на корт, потому режиссер телетрансляции не придумал ничего лучшего, как выдать картинку в эфир.

Неизвестно, как долго эпизод Халеп с переодеванием пробыл в эфире, прежде чем к ней подбежала одна из организаторов турнира и прикрыла Симону белым полотенцем.

Сам матч завершился со счетом 4:6, 6:3, 6:3 в пользу первой ракетки мира. В третьем круге Симона Халеп сыграет с австралийкой Эшли Барти.

К слову, стало известно, кто из украинцев выступит на US Open.

ФотоSimona Halep.

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