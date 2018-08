Режиссер вывел в эфир, как Халеп переодевалась под трибунами

Для первой ракетки мира румынки Симоны Халеп матч второго круга турнира Мастерс в Цинциннати с австралийкой Айлой Томлянович выдался непростым.

Мало того, что соперница дала бой, выиграв первый сет, так еще и погода не давала сосредоточиться, прерывая игру дождем.

В один из моментов Халеп взяла перерыв, чтобы переодеться в свежую майку и пошла в подтрибунное помещение. Румынка попала в объективы тогда, когда ей хотелось бы этого меньше всего. Но камеры остались там с момента, как девушки выходили на корт, потому режиссер телетрансляции не придумал ничего лучшего, как выдать картинку в эфир.

Simona Halep left the court to change her shirt with some privacy, but I guess @WTA broadcasters decided we should just film that anyway. pic.twitter.com/YL9LqyKw6Q

— Matthew (@MRisingStar18) 16 августа 2018 г.