Цуренко обыграла россиянку и вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати

Леся Цуренко впервые с 2015 года вышла в четвертьфинал турнира серии WTA Premier 5.

Вторая ракетка Украины Леся Цуренко обыграла россиянку Екатерину Макарову и вышла в четвертьфинал турнира в Цинциннати.

Украинка провалила дебют встречи – в первом сете россиянка вела со счетом 5:1, но в итоге уступила на тай-брейке и опустила руки во второй партии.

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Во втором сете Цуренко вышла вперед 4:1, соперница один брейк отыграла, но затем два гейма в свой актив записала наша теннисистка, выиграв матч — 6:7 (5:7), 2:6.

В четвертьфинале Леся Цуренко сыграет с победительницей встречи Эшли Барти – Симона Халеп.

Напомним, австралиец Ник Кирьос отличился очередной необычной выходкой во время матча первого круга Мастерса в Цинциннати.

Фото: Katatonia82 | Dreamstime.com