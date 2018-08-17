Турецкий клуб продал 18 футболистов и купил 10 коз

Турецкий футбольный клуб Гулспор продал 18 игроков, чтобы купить 10 коз.

Турецкий футбольный клуб Гулспор, который выступает в третьем по силе дивизионе страны, продал 18 игроков из молодежного состава команды ради покупки 10 коз.

Об этом сообщает издание Hurriyet.

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От трансферов игроков клуб заработал около €2,2 тыс, которые инвестировал в коз. Дополнительную прибыль клуб рассчитывает получать от продажи молока. Планируется получить около 5 тыс. турецких лир (€ 727,8).

— У нас будет больше доходов. Мы действовали в интересах команды, а также внесли свой вклад в производство страны, – прокомментировал ситуацию президент Гулспора Кенан Буюклеблеби.

Isparta’nın köklü kulüplerinden Gülspor, yetiştirdiği futbolculardan 18’ini satarak, elde ettiği 15 bin TL ile 10 keçi satın aldı. (Yerel Futbol) — Bir çiftlikte bakımı yapılan keçilerden ilk yılda 4-5 bin lira süt geliri ve 20 yavru bekleniyor. pic.twitter.com/MtFufPDKC3 — Tribun Dergi (@tribundergi) 15 августа 2018 г.

Прибыль пойдет на первоочередные нужды клуба.

Ранее фанат Ипсвича не выпускал бабушку из клетки, пока клуб не объявил о трансфере защитника.

Фото: fotomac.com.tr.