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Турецкий клуб продал 18 футболистов и купил 10 коз

Турецкий футбольный клуб Гулспор продал 18 игроков, чтобы купить 10 коз.

Турецкий футбольный клуб Гулспор, который выступает в третьем по силе дивизионе страны, продал 18 игроков из молодежного состава команды ради покупки 10 коз.

Об этом сообщает издание Hurriyet.

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От трансферов игроков клуб заработал около €2,2 тыс, которые инвестировал в коз. Дополнительную прибыль клуб рассчитывает получать от продажи молока. Планируется получить около 5 тыс. турецких лир (€ 727,8).

— У нас будет больше доходов. Мы действовали в интересах команды, а также внесли свой вклад в производство страны, – прокомментировал ситуацию президент Гулспора Кенан Буюклеблеби.

Прибыль пойдет на первоочередные нужды клуба.

Ранее фанат Ипсвича не выпускал бабушку из клетки, пока клуб не объявил о трансфере защитника.

Фото: fotomac.com.tr.

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