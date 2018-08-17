Заря вничью сыграла с Брагой и вышла в раунд плей-офф Лиги Европы

Луганская Заря в ответном матче сыграла вничью с Брагой и вышла в плей-офф квалификации Лиги Европы.

Брага — Заря – 2:2

Голы: Новаиш 65, Орта 73 – Ратао 70, Караваев 83.

Брага: Матеус, Фигейраш (Шадаш 85), Нуну Секейра, Эдуарду, Новайш (Рикардо 79), Орта, Франсержио, Раул Силва (Пабло Сантос 38), Виана, Эшгаю, Соуза.

Заря: Фелипе (Махарадзе 68), Михайличенко, Сваток, Вернидуб, Тымчик, Хомченовский, Силас, Караваев, Харатин, Леднев (Кочергин 46), Рафаэль Ратао (Кабаев 76).

Луганская Заря на выезде в матче 3-го квалификационного раунда Лиги Европы сыграла вничью с португальской Брагой. Встреча состоялась в Браге на стадионе Мунисипал Брага и завершилась со счетом 2:2.

Счет в матче открыл полузащитник Браги Жоау Новаиш, который отличился на 65-й минуте. Заре удалось быстро сравнять счет благодаря точному удару нападающего Рафаэла Ратао. Однако уже через 3 минуты португальцы вновь вышли вперед – гол забил хавбек Рикарду Орта со стандарта.

Читайте: Мариуполь уступил Бордо и вылетел из Лиги Европы

Финальную точку во встрече поставил полузащитник луганчан Александр Караваев. Последние минуты Брага сосредоточилась у ворот подопечных Вернидуба, но украинцы выстояли.

Напомним, в первом матче, который состоялся в Запорожье на стадионе Славутич-Арена, команды сыграли вничью – 1:1. Таким образом, украинский клуб вышел в плей-офф квалификации Лиги Европы, где сыграет с РБ Лейпциг. Для Браги еврокубковый сезон завершен.

Напомним, Факты ICTV провели онлайн-трансляцию ответного матча 3-го квалификационного раунда Лиги Европы Брага – Заря

Фото: SC Braga.