Динамо минимально победило Александрию

В матче 5-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо принимало Александрию.
Динамо – Александрия – 1:0
Голы: Цыганков (67)
Динамо: Бойко, Кендзера, Шабанов, Кадар, Пиварич, Буяльский, Андриевский (Русин, 66), Морозюк (Цыганков, 46), Че Че (Сидорчук, 82), Вербич, Беседин.
Александрия: Панькив, Пашаев, Шендрик, Бондаренко, Задерака (Шастал, 78), Банада, Запорожан, Довгий (Ковалец, 64), Цуриков, Ситало (Пономарь, 54), Полярус.
В рамках 5-го тура украинской Премьер-лиги Динамо на НСК Олимпийский принимало Александрию.
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На 67-й минуте вингер Динамо Виктор Цыганков красивым дальним ударом открыл счет в матче, в результате его гол стал единственным и победным.
Теперь сразу у трех команд – Динамо, Шахтера и Александрии – одинаковое количество очков.
К слову, ФФУ разрешит стоячие фан-сектора на стадионах.
Фото: ФК Динамо.