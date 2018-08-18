Динамо минимально победило Александрию

В матче 5-го тура украинской Премьер-лиги киевское Динамо принимало Александрию.

Динамо – Александрия – 1:0

Голы: Цыганков (67)

Динамо: Бойко, Кендзера, Шабанов, Кадар, Пиварич, Буяльский, Андриевский (Русин, 66), Морозюк (Цыганков, 46), Че Че (Сидорчук, 82), Вербич, Беседин.

Александрия: Панькив, Пашаев, Шендрик, Бондаренко, Задерака (Шастал, 78), Банада, Запорожан, Довгий (Ковалец, 64), Цуриков, Ситало (Пономарь, 54), Полярус.

В рамках 5-го тура украинской Премьер-лиги Динамо на НСК Олимпийский принимало Александрию.

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На 67-й минуте вингер Динамо Виктор Цыганков красивым дальним ударом открыл счет в матче, в результате его гол стал единственным и победным.

Теперь сразу у трех команд – Динамо, Шахтера и Александрии – одинаковое количество очков.

К слову, ФФУ разрешит стоячие фан-сектора на стадионах.

Фото: ФК Динамо.