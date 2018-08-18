Лацио — Наполи, Реал — Хетафе: анонс и прогноз матчей

Самые ожидаемые матчи европейского уик-энда в АПЛ, Примере и Серии А.

Факты ICTV анонсируют самые ожидаемые матчи европейского уикенда, среди которых центральный матч первого тура в Серии А с участием Лацио и Наполи.

Лацио – Наполи

Сериа А, 1 тур

18 августа, 21:30. Рим, Стадио Олимпико

На своем родном стадионе в первом туре Лацио будет принимать неаполитанский Наполи.

В последних трех контрольных встречах римляне уступили Арсеналу и Боруссии Д, а также СПАЛу, который дебютировал в первом по силе дивизионе чемпионата Италии лишь в прошлом году. Подобные показатели и у неаполитанцев: разгром от Ливерпуля поражение от Вольфсбурга и одна победа над Боруссией Д.

Перед матчем наставнику римлян Симоне Индзаги есть над чем поломать голову, ведь сразу три футболиста Лукас Лейва, Лулич и Патрик отбывают дисквалификацию за прошлый сезон, а еще три подопечных травмированы – Бериш, Лукаку и Мурджа.

У неаполитанцев новый тренер Карло Анчелотти, который с приходом начал разрушать сложившуюся систему предшественника Маурицио Сарри.

Букмекерские конторы считают фаворитом матча Наполи. Коэффициент на победу римлян составляет 2.80. Потенциальный триумф неаполитанцев оценивается в 2.50, а ничья – 3.55.

Манчестер Сити – Хаддерсфилд

АПЛ, 2 тур

19 августа, 15:30 Стадион Этихад

Манчестер Сити в поединке второго тура английской Премьер-лиги на стадионе Этихад сыграет против Хаддерсфилда.

В предыдущем туре горожане без проблем на выезде разобрались с Арсеналом, а вот Хаддерсфилд дома пропустил 3 безответных мяча от Челси.

В прошлом сезоне Хаддерсфилд находился на грани вылета в Чемпионшип, но сенсационно удержал нулевую ничью с горожанами на Этихад, во втором туре терьеры попытаются повторить этот фокус.

Подопечных Гвардиолы букмекеры ожидаемо записывают фаворитами противостояния. На победу Манчестер Сити дают коэффициент 1.09, тогда как успех подопечных Давида Вагнера оценивается в 31.00. Ничья – 12.00.

Реал Мадрид – Хетафе

Примера, 1 тур

19 августа, 23:15, Стадио Бернабеу

Реал Мадрид примет Хетафе в рамках первого тура чемпионата Испании по футболу сезона 2018/19.

Сливочные не лучшим образом начали сезон. Подопечные Лопетеги в Таллине в матче за Суперкубок УЕФА уступили Атлетико -2:4. Однако, в сейчас в Реала соперник куда легче.

В прошлом сезоне подопечные Хосе Бордаласа проявили себя очень достойно. Они едва не зацепились за еврокубки, заняв 8-ю строчку в турнирной таблице.

В поединке на Стадио Бернабеу букмекеры отдают предпочтение хозяевам. Викторию подопечных Лопетеги оценивают в 1.20, успех Хетафе – 17.00. На ничью дают – 7.10.