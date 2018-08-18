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Шахтер на выезде обыграл Львов

В матче 5-го тура украинской Премьер-лиги Львов принимал донецкий Шахтер.

Львов – Шахтер 0:2

Голы: Марлос (21), Болбат (90)

Львов: Бандура, Западня, Воронин, Голиков, Тейлор, Аугусто Бруно, Каленчук, Адамюк, Рафаэл Сабино (Мартан, 74), Парамонов, Бруно Дуарте.

Шахтер: Пятов, Исмаили, Ракицкий, Хочолава, Данченко (Бутко, 77), Тайсон, Степаненко, Марлос, Алан Патрик (Майкон, 82), Веллингтон Нем (Болбат, 63), Мораес.

В рамках 5-го тура украинской Премьер-лиги ФК Львов принимал донецкий Шахтер.

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На 21-й минуте поединка Жуниор Мораес ассистировал Марлосу, а тот элегантно перебросил голкипера львовян.

А в концовке поединка интригу убил Сергей Болбат, который вышел со скамейки запасных во втором тайме.

Единственный по-настоящему опасный момент за весь матч Львов создал в первом тайме, однако Аугусто с нескольких метров пробил в Ракицкого, который находился на линии ворот.

Таким образом, Шахтер набрал 12 очков в пяти стартовых турах УПЛ. В Львова осталось 4 очка.

К слову, ФФУ разрешит стоячие фан-сектора на стадионах.

Фото: ФК Шахтар.

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