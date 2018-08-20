Без Месси! УЕФА объявил тройку финалистов за звание игрока сезона

УЕФА объявил тройку финалистов, которые будут претендовать на звание лучшего игрока сезона-2017/18.
В этом году на награду претендуют форвард Ювентуса Криштиану Роналду, нападающий Ливерпуля Мохаммед Салах и полузащитник Реала Лука Модрич.
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В десятку также вошли: Антуан Гризманн (Атлетико, 72 очка), Лионель Месси (Барселона, 55), Килиан Мбаппе (ПСЖ, 43), Кевин де Брюйне (Манчестер Сити, 28), Рафаэль Варан (Реал, 23), Эден Азар (Челси, 15) и Серхио Рамос (Реал, 12).
NOMINEES: UEFA Men’s Player of the Year 2017/18
@lukamodric10
@Cristiano Ronaldo
@MoSalah
#UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 30 August pic.twitter.com/7lfkfaceve
— UEFA Champions League (@ChampionsLeague) 20 августа 2018 г.
Победителя объявят 30 августа в Монако во время жеребьевки группового этапа Лиги чемпионов. Там же назовут лучшую футболистку года и лучших игроков Лиги чемпионов.
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