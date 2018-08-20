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Фанаты забросали сектор с детьми игрушками

Фанаты Фейеноорда забросали сектор с детьми плюшевыми игрушками во время матча с Эксельсиором.

В матче 2-го тура чемпионата Голландии между Фейенордом и Эксельсиором (3:0) случился трогательный момент с детьми с роттердамской больницы.

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Дети, страдающие различными заболеваниями, во время игры находились на нижнем ярусе, под трибуной болельщиков Эксельсиора. В первом тайме фанаты гостей забросали сектор с детьми огромным количеством мягких игрушек.

Отметим, что Фейенорд ежегодно дарит детям из учреждения билеты на матчи команды, а фанаты команды часто проводят акции в поддержку больных детей. В частности, они приезжают в местные госпитали и дарят детям различные подарки.

К слову, футбольный клуб Виллареаль очень эффектно представил игрока команды Санти Касорла.

Фото: скіншот відео/Fox Sport.

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