Нет Роналду – нет зрителей! Реал установил антирекорд посещаемости

На первом домашнем матче Реала установлено антирекорд посещаемости за последние 9 лет.

Матч первого тура испанской Примеры между Реалом и Хетафе посетили лишь 48 466 зрителей.

Это самый низкий показатель посещаемости восьмидесятитысячных стадиона Сантьяго Бернабеу за последние 9 лет.

Последний раз домашнюю игру галактикос посещала меньшее количество болельщиков в конце сезона-2008/2009, на матче Реал – Мальорка. Интересно, что это был последний домашний поединок Реала перед приобретением Криштиану Роналду из Манчестер Юнайтед. Пока португальская звезда была в составе – посещаемость ниже не падала.

Читайте: Карма Рамоса и коронация Гризманна — лучшие мемы Суперкубка УЕФА

Причиной очередного спада посещаемости может быть изменение стратегии развития мадридского клуба – в течение этого межсезонья Реал не покупал звезд мирового масштаба, кроме голкипера Тибо Куртуа, который пока даже не играет за сливочных. Также ушел главный тренер команды Зинедин Зидан.

Напомним, Реал уступил Атлетико в матче за Суперкубок УЕФА.

Фото: Aagje De Jong | Dreamstime.com