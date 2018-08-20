Первый арбитр-трансгендер дебютировал в Англии

В английском футболе дебютировала рефери-трансгендер и это первый подобный случай в мире.

19 августа в английском футболе официально появилась первая рефери-трансгендер: матч женских команд Куинз Парк Рейнджерс и Парквуд Рейнджерс отработала 46-летняя Люси Кларк.

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По сообщениям Mirror, до того, как принять женский образ, Люси была мужчиной, носила имя Ник и была отцом троих детей в браке с женщиной по имени Аврил.

Изменение пола никак не сказалась на их супружеских отношениях; пара смотрит в будущее с оптимизмом.

— Своим примером я хочу вдохновлять других людей на то, чтобы они становились теми, кем являются на самом деле. Я не любила в детстве ходить в школу для мальчиков, но зато очень хотела учиться в школе с сестрой, где учились только девочки, – сказала рефери.

По своей основной профессии Люси работает таксистом. Она планирует сделать операцию по смене пола в следующем году. В данный момент Кларк обслуживает матчи между женскими командами с седьмого по десятый дивизион.

Ранее фанат Ипсвича не выпускал бабушку из клетки, пока клуб не объявил о трансфере защитника.

Фото: mirror.co.uk