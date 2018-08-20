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Селтик vs Реал Бетис: судьба Зинченко остается под вопросом

Хавбек Манчестер Сити может перебраться в испанский Реал Бетис или шотландский Селтик.

По информации ABC de Sevilla полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко был готов присоединиться к Реал Бертису, однако травма Кевина де Брюйне, поставила соглашение между горожанами и испанцами под сомнение.

Читайте: Украинский уик-энд: победная серия Яремчука и Малиновского в Бельгии

Также интерес к украинцу проявляет шотландский гранд Селтик.

Об этом сообщает издание Manchester Evening News.

Однако, о деталях перехода не сообщается.

Ранее Зинченко отказался переходить в Вулверхэмптон.

К слову, ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных команд.

Фото: Instagram/zinchenko_96

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