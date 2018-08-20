Селтик vs Реал Бетис: судьба Зинченко остается под вопросом

Хавбек Манчестер Сити может перебраться в испанский Реал Бетис или шотландский Селтик.
По информации ABC de Sevilla полузащитник Манчестер Сити Александр Зинченко был готов присоединиться к Реал Бертису, однако травма Кевина де Брюйне, поставила соглашение между горожанами и испанцами под сомнение.
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Также интерес к украинцу проявляет шотландский гранд Селтик.
Об этом сообщает издание Manchester Evening News.
Однако, о деталях перехода не сообщается.
Ранее Зинченко отказался переходить в Вулверхэмптон.
К слову, ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных команд.
Фото: Instagram/zinchenko_96
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