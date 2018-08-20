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Тарантино бы заплакал! Анимированный вестерн с Буффоном и Суаресом

Звезды мирового футбола стали героями американского вестерна.

Форвард Барселоны и сборной Уругвая Луис Суарес присоединился к компании Puma Football, став одним из ее амбассадоров.

По этому случаю немцы выпустили анимированный вестерн на 32 секунды.

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По сюжету ролика Суарес попадает в город под названием Пума и входит в салун, где его ждут Джорджо Кьеллини (за барной стойкой), Джанлуиджи Буффон (играет на пианино), Антуан Гризманн, Марио Балотелли, Оливье Жиру, Ромелу Лукаку, Серхио Агуэро и Марко Ройс.

Жители городка застывают в недоумении перед дерзким чужаком, который щеголяет новыми оранжевыми бутсами.

Действия вестерна происходит в 1948 году.

Ранее Факты ICTV писали, что маленькая девочка “обвела вокруг пальца” Бейла и Алли.

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