Украинский уик-энд: победная серия Яремчука и Малиновского в Бельгии

В активе украинских сборников на прошлой неделе победы в чемпионате Бельгии, удаление в Турции и поражение в АПЛ.

Хавбек сборной Украины по футболу Андрей Ярмоленко провел уже второй матч в английской Премьер-лиге в составе Вест Хэм Юнайтед. Как и в первом поединке украинец матч начал со скамейки запасных. Впрочем, и этот поединок оказался неудачным для молотобойцев.

Вест Хэм во втором туре АПЛ уступил Борнмуту со счетом 1:2. Андрей вышел на замену во втором тайме на 67-й минуте и отметился лишь первой желтой на Туманном Альбионе.

После двух туров Вест Хэм занимает второе место с конца турнирной таблицы с нулем очков.

Еще один представитель Украины в АПЛ Александр Зинченко на игру Манчестер Сити против Хаддерсфилда остался вне заявки. Горожане без украинца разгромили своих визави со счетом 6:1.

А в испанской Примере на первый матч тура против Хетафе не нашлось места в Реале на скамейке запасных украинскому голкиперу Андрею Лунину. По информации испанского издания GOL Digital футболист вскоре сменит клубную прописку – будет отдан в аренду другому клубу из Мадрида Райо Вальекано.

Неудачей закончился матч второго тура чемпионата Турции для форварда Акхисара Евгения Селезнева. Команда украинца дома принимала Ризерспор и сыграла вничью – 1:1. Селезнев начал матч в стартовом составе, однако получил прямую красную карточку за плевок в соперника на последних минутах первого тайма.

Тем не менее, удачным оказался уик-энд для украинских футболистов в Бельгии. Генк Руслана Малиновского почти без проблем одолел своего очередного соперника в чемпионате. На своем стадионе Генк обыграл Шарлеруа со счетом 3:1. Украинский хавбек вышел в стартовом составе и был заменен на 90+3-й минуте матча.

После четырех туров в чемпионате Бельгии-2018/19 Генк занимает второе место в турнирной таблице.

А вот Гент Романа Яремчука и Игоря Пластуна одержал волевую победу в матче чемпионата Бельгии против Эйпена. Пропустив первыми уже на пятой минуте, гости нашли в себе силы переломить ход поединка и победить – 3:2. Оба украинцы отыграли полный матч.

После перехода Ярмоленко с Боруссии Дортмунд в Вест Гем и окончания контракта Владлена Юрченко с Байером Евгений Коноплянка остался единственным украинцем в Бундеслиге. Сейчас по информации официального сайта Шальке, украинский полузащитник приближается к полному выздоровлению после травмы, которую он получил на тренировке.

Евгений Коноплянка уже тренируется с мячом, но пока не в общей группе. Ожидается, что к стартовому поединку Шальке в Бундеслиге-2018/2019 украинец должен полностью восстановиться. Напомним, что 25 августа в первом туре нового чемпионата команда Коноплянки на выезде сыграет с Вольфсбургом.

Ранее ФИФА опубликовала обновленный рейтинг национальных команд.