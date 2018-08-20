Большой куш: кто дороже футболист или фильм? (ТЕСТ)

Факты ICTV подготовили тест и предлагаем угадать, кто стоит дороже футболист или фильм.

Кинематограф – самый молодой, но, несомненно, самый популярный вид искусства, а впридачу еще и самый дорогой.

А вот самым кассовым фильмом за всю историю кинематографа является лента Аватар режиссера Джеймса Кэмерона. Американский научно-фантастический фильм собрал в прокате $2,7 млрд. Интересно, что вторым номером в рейтинге самых кассовых работ тоже идет лента Кэмерона – Титаник. В прокате фильм собрал $2,1 млрд. На третьей строчке Звездные войны: Пробуждение силы режиссера Дж. Дж. Абрамса – $2,06 млрд.

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Спорт в плане дороговизны не отстает от исскуства. Игра миллионов ежегодно изобилует трансфертными сенсациями.

Так, в 2017 году французский ПСЖ заплатил Барселоне за Неймара космические €222 млн. До трансфера бразильца подобная сумма не фигурировала на футбольном рынке даже на уровне слухов. Второй самый дорогой трансфер в истории оформил тоже ПСЖ. В 2017 году парижане заплатили Монако €180 млн за Килиана Мбаппе. На третьей строчке разместился Фелиппе Коутиньо. За его переход каталонская Барселона заплатила Ливерпулю €160 млн.

Поэтому Факты ICTV подготовили тест и предлагают угадать, кто стоит дороже – футболист, или блокбастер, над которым работали сотни людей.