Аякс — Динамо: букмекеры назвали фаворита

Динамо на стадионе Йохан Кройф Арена сыграет против Аякса в матче плей-офф раунда Лиги чемпионов.
Динамо в среду, 22 августа, проведет матч в рамках плей-офф раунда Лиги чемпионов, в котором киевляне в гостях на Йохан Кройф Арене сыграют против голландского Аякса.
По мнению букмекеров фаворитом встречи является подопечные Эрика тен Хага. На победу Аякса дают коэффициент 1.62. Успех киевлян оценивают в 5.80. Ничейный результат встречи – 3.85.
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Отметим, что Факты ICTV проведут онлайн-трансляцию встречи. Начало в 22:00.
Напомним, Левченко “слил” Динамо голландским СМИ.
Фото: ФК Динамо Київ, AFC Ajax.
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